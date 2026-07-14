Любим плод разклати Европа, Турция атакува върха

Ябълката винаги е била символ на изобилието. Тя е най-купуваният плод в Европа, присъства във всяко домакинство, влиза в сокове, пюрета, сладкиши, сайдер и дори в детските храни. Именно затова всяка промяна в реколтата се превръща в икономическа новина. А тази година пазарът е изправен пред много сериозно изпитание.

Пролетните слани удариха овощните градини в Полша - страната, която осигурява близо една трета от всички ябълки в Европейския съюз. Първоначалните оценки на производители и преработватели сочат, че в най-засегнатите райони реколтата може да се свие драматично, като в отделни региони загубите да достигат до 50%.

Това поставя под напрежение целия европейски пазар.

Полша диктува цените

Полша не е просто най-големият производител на ябълки в ЕС. Страната е и световен лидер в производството на ябълков концентрат - суровината, която влиза в сокове, безалкохолни напитки, сладкарски изделия и десетки хранителни продукти.

В нормална година полските овощари прибират между 4 и 5 милиона тона ябълки. Затова всяка по-слаба реколта се усеща далеч извън границите на страната. Когато Полша произвежда по-малко, фабриките започват да се конкурират за суровината, а това неизбежно се пренася по цялата хранителна верига - от преработвателите до магазините.

Пазарните анализатори вече предупреждават, че ако окончателните оценки потвърдят големите щети от сланите, Европа ще разполага с чувствително по-малко ябълки през новия сезон, а цените на суровината за преработка ще останат под натиск.

Конкурентите чакат своя шанс

Веднага след Полша по производство се нареждат Италия и Франция. Италианските производители разполагат с модерни насаждения и силен износ, но голяма част от продукцията им вече е договорена за традиционните западноевропейски пазари.

Франция също остава важен фактор, но количествата ѝ не могат да компенсират евентуален недостиг от милиони тонове полски ябълки.

Румъния, Унгария и Сърбия увеличават производството си и постепенно разширяват присъствието си на европейския пазар, но засега нито една от тези държави няма мащаба да замести полските овощни градини.

Турция настъпва

Докато Европа се тревожи за реколтата в Полша, един друг играч тихо печели позиции и катери икономическия връх в производството на ябълки.

Турция вече е сред най-големите производители на ябълки в света. През последните години страната инвестира сериозно в модерни насаждения, системи за напояване и нови сортове. Производството ѝ надхвърля 4 милиона тона годишно, което я поставя редом до най-големите световни производители.

Доскоро турските ябълки бяха насочени основно към Близкия изток, Русия и Централна Азия. Днес обаче все повече търговци гледат към европейския пазар. Ако полската реколта остане слаба, Турция има шанс да увеличи присъствието си и да спечели нови клиенти.

Това няма да стане за една година, но тенденцията вече е видима - докато Полша се бори с климатичните рискове, Турция постепенно изгражда позицията си на един от най-сериозните конкуренти.

Цените вече реагират на напрежението

Въпреки че в средата на лятото пазарът все още се движи основно от наличностите от миналогодишната реколта, производителите и търговците очакват новият сезон да започне при по-високи ценови нива.

В Полша, която определя тона на европейския пазар, изкупните цени при производителите засега остават сравнително стабилни - около 0,35–0,40 евро за килограм за основните сортове. Анализаторите обаче предупреждават, че след като на пазара излезе по-слабата реколта, цените на ябълките и особено на ябълковия концентрат вероятно ще тръгнат нагоре.

Причината е проста - когато най-големият производител в Европа прибере по-малко плодове, преработвателите започват да се конкурират за всяка налична партида, а това неизбежно се прехвърля към търговците и крайните потребители.

Климатът пренарежда пазара

Все по-честите пролетни слани, летните горещини и продължителните засушавания променят картата на европейското овощарство. Само за последните няколко години Полша преживява поредица от неблагоприятни сезони, които намаляват потенциала на реколтата.

Това означава по-високи производствени разходи, повече инвестиции в защита на насажденията и по-голяма несигурност за пазара.

Къде е България?

България не може да се конкурира с гиганти като Полша или Турция по произведени количества, но има своите предимства.

Страната ни разполага с традиции в овощарството и произвежда качествени десертни ябълки, особено в районите на Кюстендил, Пловдив, Сливен и Североизточна България. Родното производство обаче не покрива вътрешното търсене и голяма част от ябълките по магазините идват именно от Полша, Италия и други европейски държави.

Това означава, че всяко поскъпване на европейския пазар неизбежно достига и до българските потребители. В същото време по-високите цени могат да се окажат добра новина за родните овощари, които при силна реколта имат шанс да реализират продукцията си при по-добра печалба.

За България предизвикателството е друго - обновяване на старите овощни градини, изграждане на модерни системи за напояване и увеличаване на площите с нови сортове. Ако това се случи, страната може да спечели от пренареждането на европейския пазар.

Битката тепърва започва

Днес ябълката вече не е просто плод. Тя е суровина за огромна индустрия, която движи милиарди евро всяка година. Затова всяка слана в Полша, всяка суша в Европа или всяка нова инвестиция в Турция се превръща в събитие с последствия далеч отвъд овощните градини.

А когато най-популярният плод на континента започне да липсва, ефектът неизбежно се усеща от производителите, търговците и милионите европейски потребители.

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