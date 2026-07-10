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Войната за сладкото злато. Как автомобилите вдигат цената на шоколада

Едно парче торта вече зависи от горивото на света

Войната за сладкото злато. Как автомобилите вдигат цената на шоколада
10 юли 26 | 20:17
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Екатерина Николова Екатерина Николова

Когато човек си купува торта, шоколад или сладка напитка, едва ли си представя, че зад цената им стои не само захарното поле, но и автомобилният двигател.

В XXI век захарта вече не е просто храна. Тя е гориво. Не за човека, а за машините.

Зад всяка захарна тръстика стои една голяма дилема: да бъде превърната в сладък продукт или в етанол - горивото, което може да замести бензина. И именно тази битка между храната и енергията започва да променя цената на един от най-старите продукти в света.

Защото днес пазарът на захар се определя не само от това колко сладкиши ядат хората, а и от това колко автомобили трябва да бъдат заредени.

Захарта някога създаде империи

Историята на захарта винаги е била история за власт и богатство. Преди няколко века тя е била лукс, достъпен само за аристократите. Заради нея европейските държави изграждат колониални империи, създават огромни плантации и водят битки за контрол върху търговските маршрути.

Захарта превръща малки острови в Карибите в едни от най-богатите територии на своето време.

Но днес битката е различна. Вече не става дума само за това кой контролира сладкото. А за това кой контролира енергията.

Бразилия - държавата, която държи ключа

В центъра на новата захарна война стои Бразилия. Страната е най-големият производител на захарна тръстика в света и лидер както в износа на захар, така и в производството на етанол. Това поставя бразилските производители пред уникален избор.

Когато цената на петрола расте, производството на биогориво става по-привлекателно. Тогава част от захарната тръстика може да бъде насочена към етанол, а не към захар.

Резултатът е прост: По-малко захар на световния пазар, по-високи цени. Така един скок на петрола може да стигне до витрината на сладкарницата.

Автомобилите влизат в кухнята

Това е големият парадокс на съвременния свят. В продължение на повече от век автомобилите зависеха от петрола.

Днес част от тях започват да зависят и от земеделието. В Бразилия етанолът от захарна тръстика е важна част от енергийния микс. Когато шофьорите избират гориво, съдържащо етанол, те косвено участват в пазара на захарта.

Така веригата изглежда така: Петролът влияе върху горивата, горивата влияят върху избора на производителите, производителите влияят върху количеството захар, а количеството захар влияе върху цената на сладкишите.

Индия - другият гигант в захарната битка

Ако Бразилия определя енергийната страна на пазара, Индия е другият голям играч. Страната е сред най-големите производители на захар в света и всеки проблем с реколтата ѝ се усеща по международните пазари.

Мусоните, сушата и промените в климата могат да намалят производството и да принудят правителството да ограничи износа.

Това вече се е случвало. Когато голям производител реши да остави повече захар за собственото си население, световният пазар реагира.

Защото захарта е част от хранителната сигурност на милиарди хора.

Климатът се превръща в новия враг

Захарната тръстика изглежда като непретенциозна култура, но тя е силно зависима от природата. Сушите намаляват добивите. Прекомерните валежи увреждат реколтата.

Промените в температурите променят районите, в които културата може да се отглежда. Това добавя още един играч в захарната война - климата.

Сладкишът на бъдещето може да стане по-скъп

За потребителите промяната изглежда малка. Няколко стотинки повече за шоколад. По-скъпа торта. По-висока цена на напитките.

Но зад това стои огромна глобална битка. В нея участват производители на захар, петролни компании, автомобилна индустрия, държави износители, милиони фермери.

Захарта вече не е просто съставка. Тя е стратегически ресурс.

Новата война за ресурсите

Светът дълго време се бореше за петрол. Днес битката е много по-сложна. Държавите се борят за метали, вода, храни и енергия. А понякога границата между тях изчезва. Защото едно зрънце захар може да бъде и храна, и гориво.

И в този нов свят дори автомобилите могат да определят цената на сладкишите.

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Екатерина Николова
Автор Екатерина Николова

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