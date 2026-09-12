Страшна драма с царевицата. Европа в троен капан
Губи милиони тонове, а ударът стига до месото и хляба
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Губи милиони тонове, а ударът стига до месото и хляба
Едно парче торта вече зависи от горивото на света
Според официалната информация, по-голямата част от жертвите са граждани на Туркменистан
Шест автомобила-цистерни с етанол са се възпламенили при катастрофана влаковата композиция, която ги е превозвала. Тя е дерайлирала в Южна Дакота, съо...