Войната за синьото злато. Защо милиардерите инвестират във вода?

Докато светът продължава да говори за петрол, газ, литий и редкоземни метали, най-голямата битка на XXI век вече тихо се води за ресурс, който няма борсов блясък и почти не попада в новините. Той няма мирис, няма цвят, но без него няма живот.

Водата.

Точно когато милиони хора все още приемат за даденост, че тя просто потича, щом отворят крана, най-големите инвестиционни фондове в света купуват водоизточници, напоителни системи, пречиствателни станции и компании за водна инфраструктура. За тях това вече не е обществена услуга. Това е следващото синьо злато.

Светът не остава без вода. Остава без питейна вода

Планетата няма да пресъхне. Количеството вода на Земята практически не се променя. Но едва около 2,5% от нея е сладка, а само малка част от нея е леснодостъпна за хората.

Климатичните промени ускоряват проблема. Ледниците се топят, снегът се задържа по-кратко, валежите стават все по-непредвидими, а сушите - по-продължителни. В същото време населението на света продължава да расте, а заедно с него расте и търсенето на вода за домакинствата, индустрията и земеделието.

Според международни оценки още през следващите десетилетия над половината население на планетата може да живее в райони с различна степен на воден недостиг.

Колко струва водата по света

Питейната вода вече се превръща в стока с огромни ценови разлики. Според международни сравнения Австралия и Филипините са сред държавите с най-скъпа бутилирана вода – средно около 2 долара за бутилка от 1,5 литра, следвани от Сингапур, Норвегия и Уругвай. В другия край на класацията са Египет, Тунис, Иран и Бангладеш, където същото количество струва едва 0,14–0,25 долара. Ако погледнем цените в големите градове, най-скъпа е бутилираната вода в Осло, следван от Лос Анджелис, Стокхолм и Ню Орлиънс, докато в Бейрут половинлитрова бутилка може да се купи за едва няколко евроцента. Огромните разлики показват, че водата вече не е просто природен ресурс, а пазар, в който цената зависи от климата, инфраструктурата, транспорта и покупателната способност на потребителите.

Кое владее пазара на минералната вода

Глобалният пазар на бутилирана вода се оценява на над 350–400 милиарда долара годишно и продължава да расте с всяка година. Лидери са няколко мултинационални гиганта – Coca-Cola с марката Dasani, Danone с Evian, Volvic и Badoit, Nestlé Waters с Perrier, S.Pellegrino и Acqua Panna, както и PepsiCo с Aquafina. Все по-силни позиции заемат и премиум марки като FIJI Water и Smartwater.

България няма глобален играч в този сектор, но е сред европейските държави с най-богати природни ресурси на минерална вода – разполага с над 500 находища и повече от 1600 естествени извора. Марки като Девин, Банкя, Хисар, Горна баня и Михалково са добре познати на вътрешния пазар и присъстват на отделни външни пазари, но страната все още използва само малка част от потенциала си да се превърне в значим европейски износител на минерална вода.

Милиардерите вече купуват бъдещето

Докато повечето инвеститори следят цената на петрола или златото, най-големите световни фондове постепенно изграждат огромни портфейли, свързани с водата.

Инвестициите вече не се ограничават до ВиК дружества. Купуват се язовири, системи за напояване, пречиствателни станции, технологии за повторно използване на вода и дори права върху водоизточници.

Фондове като BlackRock, Brookfield, Macquarie и KKR влагат милиарди във водна инфраструктура. Причината е проста – без вода няма производство, няма земеделие, няма градове и няма икономика.

В света на финансите все по-често се говори, че следващият стратегически ресурс няма да бъде петролът, а водата.

Човекът, който предвиди кризата, заложи на водата

Има една история, която отлично показва накъде гледат големите пари. След като предвижда ипотечната криза в САЩ и печели милиарди, инвеститорът Майкъл Бъри започва да купува земеделски земи.

Не защото очаква поскъпване на нивите. А защото под тях има вода.

Неговата философия е проста: храната всъщност е начин да инвестираш във вода. Земята с надежден достъп до водни ресурси ще става все по-ценна, защото именно тя ще може да изхрани света.

Пустините вече пренаписват земеделието

Климатичните промени вече променят картата на световното производство. Испания, която е сред най-големите производители на маслини и зеленчуци в Европа, преживява едни от най-тежките суши в историята си. В Италия и Гърция добивите на маслини намаляват, а цената на зехтина постави рекорди.

Калифорния ограничава напояването на огромни земеделски площи. В Бразилия сушите влияят върху реколтите от кафе. Африканските държави се борят с все по-дълги периоди без валежи.

Водата вече определя не само колко ще струва храната, а и къде изобщо ще може да се произвежда.

Държавите вече воюват за реки

Преди век войните започваха за въглища и нефтени находища. Днес напрежението все по-често възниква около водата.

Етиопия и Египет години наред спорят за гигантския язовир на Сини Нил. За Кайро реката е жизненоважна – почти цялото население на страната зависи от нея. Турция контролира изворите на Тигър и Ефрат, което влияе пряко върху Сирия и Ирак.

В Централна Азия, Близкия изток и части от Африка водата вече се превръща в инструмент на геополитиката.

Следващите конфликти няма да бъдат за петрол. Те ще избухнат заради язовири, водохранилища и речни басейни.

Морската вода е бъдещето – но на висока цена

Богатите държави вече търсят решение. Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и Израел инвестират десетки милиарди долари в обезсоляване на морска вода. Новите технологии правят процеса все по-ефективен, но той остава изключително енергоемък и много скъп.

Това означава, че достъпът до питейна вода постепенно ще зависи не само от природата, но и от финансовите възможности на всяка държава.

България има богатство, което изтича през пробити тръби

Парадоксът е, че България не е бедна на вода. Страната разполага с хиляди извори, стотици язовири, гъста речна мрежа и едни от най-богатите минерални ресурси в Европа.

И въпреки това огромна част от питейната вода никога не достига до потребителите.

И причината не е суша, а остарялата водопреносна мрежа.

По данни на ВиК сектора в много райони на страната загубите надхвърлят 60%, а на места достигат дори 80–90%. Това означава, че огромни количества пречистена вода изтичат под земята, преди изобщо да стигнат до домовете.

Докато светът инвестира милиарди, за да осигури всяка капка, България губи милиони кубически метри заради инфраструктура, изграждана преди десетилетия.

Ние не страдаме от липса на вода. Страдаме от липса на модерна водна мрежа.

Синьото злато

Петролът може да бъде заменен. Газът също. Един ден вероятно ще открием заместители и на лития. Но няма технология, която да замени водата.

Именно затова икономистите все по-често наричат XXI век „векът на синьото злато“. Докато ние пълним чашата си, милиардерите купуват реките, язовирите, пречиствателните станции и технологиите, които ще определят кой ще има достъп до най-ценния ресурс на бъдещето.

Защото следващото голямо богатство няма да бъде това, което излиза от земята.

А това, което тече по нея.

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