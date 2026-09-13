Дунав пресъхва: 6 риска, които застрашават водата, рибата и дори АЕЦ „Козлодуй“
Експерт предупреждава: 45 „Марици“ липсват от българския участък на реката
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Експерт предупреждава: 45 „Марици“ липсват от българския участък на реката
Водата е в норма, опасни материали са извадени от морето, а дронове следят денонощно за нарушения по плажовете
400 милиарда долара годишно се въртят в пазара на минерална вода
Жилищният комплекс е захранван с тайни кладенци
При проникване на пестициди в почвата има риск от замърсяване на питейната вода
Десет риска за икономиката заради конфликта в Близкия Изток
Плащат се, дори в жилището да не се ползва вода
Според Велислава Делчева не се полагат достатъчно усилия за децата без родителска грижа
Какво следва?
На нарушителите са съставени актове, а наказателният кодекс предвижда глоба до 10 000 лева и до 5 години лишаване от свобода
В момента язовирите в страната са пълни само до 39% от обема им
Разпреден е и анализ за качеството на питейната вода
Стековете с дарения се разпределят от кризисния център в селото
Разпореди пълна проверка на измервателните уреди на 15 язовира
Заражда се гражданско недоволство във Велико Търново заради започналото миене на улиците в града с питейна вода
Проверени са 14 автомивки, 3 от тях мият с питейна вода
Във ВиК-дружеството се работело за намаляване на загубите и на разходите, като начин да се задържи една и съща цена.
При направените лабораторни изследвания на водни проби, взети на 7 и 8 ноември, е било установено наличие на тетрахлоретен и трихлоретен, уточняват о...
„Възможно е в отделни проби от питейна вода да има дори ешерихия коли, но като цяло по микробиологични показатели водата в страната отговаря на изискв...
Ямбол/Стара Загора. Продължава да бъде усложнена обстановката по поречието на река Тунджа, която излезе от коритото си и наводни редица населени места...