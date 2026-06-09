Общество

Разкриха и незаконно „водно подземие“ в Баба Алино

Жилищният комплекс е захранван с тайни кладенци

Разкриха и незаконно „водно подземие“ в Баба Алино
09 юни 26 | 10:51
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Боряна Колчагова

Тази сутрин мащабна проверка на няколко държавни институции разкри сериозно нарушение на екологичното и водното законодателство в "незаконния град" край местността "Баба Алино". Жилищният комплекс е захранван с изцяло незаконни подземни водоизточници, предава NOVA.

Акцията, започнала точно в 9 часа сутринта, беше разпоредена лично от областния управител на Варна Марио Смърков. Тя е следствие от спешен сигнал, внесен вчера от народния представител инж. Коста Стоянов, алармиращ за скрито и нерегламентирано изземване на питейна вода.

На мястото на проверката пристигнаха екипи на Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) и Регионалната здравна инспекция (РЗИ) – Варна, придружавани от областния управител. От водното дружество „ВиК – Варна“ категорично разграничиха себе си от случващото се зад оградите на комплекса. Проверката в техните регистри показа, че при тях никога не е постъпвало искане за проектиране или изграждане на каквато и да е водоснабдителна инфраструктура за питейно-битови нужди на територията на обекта.

След щателен обход и отваряне на маскираните шахти на терена, инспекторите се натъкнаха на мащабно изградена вътрешна водна мрежа, захранвана от два дълбоки тръбни кладенеца. В абсолютно незаконното съоръжение са били монтирани изправни водомери – очевидно за вътрешно отчитане на консумацията на обитателите.

„В единия кладенец има потопяема помпа и се използва. Другият сондаж е в процес на изграждане. Както в шахтите, така и в жилищните сгради са открити водомери“, съобщи директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ Явор Димитров

Нарушенията бяха описани в констативни протоколи. Областният управител Марио Смърков заяви, че държавата няма да допусне поредното погазване на законите в местността, където напрежението ескалира през последните седмици заради фалшиви документи за търпимост и незаконна сеч. Смърков уточни, че сигналът за нерегламентираното вземане на питейна вода е подаден до него вчера от депутата Коста Стоянов, което е позволило организирането на днешната акция.

Последващите действия на властите са на първо място спиране на потопяемите помпи и запечатване на двата сондажа, налагане на максимални глоби по Закона за водите на инвеститора – корпорация КУБ, както и проверка от Районна прокуратура – Варна.

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Автор Боряна Колчагова

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1 Коментара
ОБЕКТИТЕ СА ЗАКОННИ СЕКРЕТНИ . НЕ СА ЗАКОННИ МИНИСТРИТЕ доказани престъпници следят ги поименно
преди 1 секунда

ОБЕКТЪТ Е ЗАКОНЕН СЕКРЕТЕН ЗА СПАСЯВАНЕ НА БЪЛГАРИ Поразени от масови убииства на територията на СССР. НЕ СА ЗАКОННИ ПРОВЕРЯВАЩИТЕ. Всички се следят като опасни престъпници. ДА СЕ БЛОКИРА ДОстъпа на терористи на власт в СОФИЯ И техните съучастници вкл от незаконно създадени службички. МВР ДА тества за наркотици проверяващите.

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