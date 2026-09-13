Разкриха и незаконно „водно подземие“ в Баба Алино
Жилищният комплекс е захранван с тайни кладенци
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Жилищният комплекс е захранван с тайни кладенци
Прогресивна България прие водна реформа - едно от условията за парите ни по ПВУ
ДПС-Ново начало ще подобри закона за водоснабдяването и канализацията преди второто му четене в НС
Ресорната парламентарна комисия разгледа два законопроекта за промени в Закона за опазване на околната среда
Нов режим за добив на инертни материали от речните корита ще бъде въведен с поправки в Закона за водите. Това съобщи пред "Стандарт" депутатът от ГЕРБ...
София. Въвеждането на принципа „замърсителят плаща" се осигурява с промени в Закона за водите, одобрени на редовното правителствено заседание днес. Ми...
София. Министърът на околната среда и водите Искра Михайлова настоява за промени в Закона за водите. „С евентуално приемане на законодателни промени б...
София. Промени в Закона за водите прие парламентът на първо четене. Промените са свързани с процеса по отписване от баланса на търговските дружества –...