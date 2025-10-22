Искра Михайлова: Гъвкави цени на водата в полза на хората

Гъвкаво ценообразуване на водата ще предложи между първо и второ четене на Закона за водоснабдяването и канализацията ДПС-Ново начало. Това съобщи зам.-председателят на ДПС и на ПГ на ДПС-Ново начало Искра Михайлова по време на дебатите по първото четене за проекта в пленарна зала.

Ще внесем корекции във финансовата част. В проекта никъде на става въпрос за гъвкаво ценообразуване в определи ВиК територии. Основен е принципът на солидарното плащане. Нека обаче дадем възможност принципът на солидарността да има конкретни измерения, разбираеми за хората, каза Михайлова.

Самият факт, че ние осъзнаваме необходимостта да имаме специализиран закон за водоснабдяване и канализация е стъпка напред, стъпка в нормална посока, каза Искра Михайлова.

Работата на временната комисия, която разрешаваше проблемите с безводието многократно се връщаше към качеството на ВиК-системите и възможностите за оптимизиране на процесите за реконструкция и доставяне на по-дора услуга за хората.

Целият комплекс от въпроси във водния сектор в България се дължи на ВиК структурата и управлението й, категорична бе тя.

Време е да спрем да говорим за големите инвестиции, включително и от големите европейски структурни фондове, тъй като те са фокусирани пряко чрез програма „Околна среда“ върху опазване на околната среда – пречистване на отпадните води. Ако някаква част отива за водоснабдяване, тя е много малка, посочи още народният представител от ДПС-Ново начало.

Сега ни се предлага да създадем основа, която в бъдеще да ни помага да правим директни инвестиции и във водоснабдяване, като ясно поставим отговорностите на всички институции, допълни Михайлова.

Законопроектът има още едно достойнство – че сега след като вече се сблъскахме с две години поред кризи, се предлага решение – една крачка, един елемент, но решение. И това не е малко, посочи Искра Михайлова.

Тя изтъкна третото достойнство на законопроекта - че в него са обособени отделните проблеми и това позволява на НС между първо и второ четене да направи подобрения.

Изрично искам да подчертая няколко причини поради които ще внесем поправки, предложения и изменения за подобряване на законопроекта.

Първо – тук много се говори за общините. Това е тема, която трябва да бъде дискутирана с представителите на местните власти.

Второ – липсват модерните технологии. Няма ги, дори и във финансирането не е споменато, че ние трябва да инвестираме в тях. Но как със законодателни инициатива ние бихме могли да насочим държавен ресурс и да използваме европейските средства, за да подобрим състоянието на ВиК-мрежата, каза още Искра Михайлова.

Тя съобщи шокиращи цифри. В програма „Околна среда“ са предвидени 1,5 милиарда евро за 7 години за подобряване на ВиК системата. Според националната стратегия за водите в България, която вече е изтекла, необходимостта за ВиК системите е 33 милиарда. Колко години ни трябват - няма да сме живи, каза Искра Михайлова.

Тя препоръча да се намери добрия синхрон между очаквания закон за водите и националната стратегия за водите.

Европейската комисия работи по Стратегически план за водите, но той няма отражение върху нашия законопроект, който гледаме днес. Този план е в много напреднала фаза. Очакваме до края на годината комисарите за предложат новия план плюс специално определена програма, която да подобри водоснабдяването в Европа. Нямаме връзка. Имаме законопроект, който има целия потенциал да подобри системата. Необходима е допълнителна работа, добра съгласуваност, както между централните институции, така и между тях и Сдружението на общините, препоръча Искра Михайлова.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com