НС с ключов ход за цената на водата

Народното събрание прие на първо четене законопроект за водоснабдяването и канализацията, с който се създава единна уредба, регламентираща дейностите в отрасъл "Водоснабдяване и канализация" (ВиК). „За“ гласуваха 118 депутати, „против“ – 74, а „въздържал се“ – шестима. Законопроектът подкрепиха от ГЕРБ-СДС, "ДПС – Ново начало", "БСП – Обединена левица", "Има такъв народ", един представител от "Морал, единство, чест" (МЕЧ) и един нечленуващ в парламентарна група депутат.

Според мотивите проектът на закон се подготвя въз основа на законопроекта, изготвен през септември 2022 г. от работна група, сформирана със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, като се запазват поставените цели във варианта на законопроект от 2020 г., прецизирани в съответствие с изискванията на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Изискванията са да се въведе отделяне на регулирането на ВиК услугите в самостоятелен субект; да се въведе нова структура на цените на ВиК услугите, базирана на гарантиране на минималните разходи за ползване на системите и услуги; да се регламентира ролята на „Български ВиК холдинг”; да се прецизират ролите и функциите на заинтересованите страни и да се създадат предпоставки за консолидация при стопанисването, експлоатация на ВиК системите и предоставянето на ВиК услугите.

Със законопроекта трябва да се уточнят механизмите за определяне на тарифите и да се гарантира разходоориентирано ценообразуване за ползването на системите и на услугите, като същевременно се гарантира и финансовата устойчивост на операторите.

Законопроектът предвижда обединяването на обособените територии, а именно – те да съвпаднат с административните области, за повишаване на ефективността чрез икономия от мащаба при управлението на ВиК отрасъла на принципа "една област, една асоциация по ВиК, един ВиК оператор".

Самият факт, че осъзнаваме и приемаме необходимостта да имаме специализиран закон за ВиК, е стъпка напред и в нормална посока, заяви Искра Михайлова от „ДПС – Ново начало“. Предлагането на законопроекта е крачка, която би могла да ни позволи да решим общия комплекс от проблеми във водния сектор. Предлага ни се да създадем основа, която ще даде възможност в бъдеще да правим директни инвестиции във водоснабдяването, като ясно поставим отговорностите на всички институции, каза Михайлова.

