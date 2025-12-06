Наш град е под вода. Какво се случва

Регионални

06 дек 25 | 10:32
Фатме Мустафова

Тежко наводнение в Пловдив. Две кръстовища са под вода, съобщава bTV.

Има аварирали коли.

Наводнено е най-тежко кръстовището на бул. "Ал. Стамболийски" с бул. "Цар Борис Трети Обединител- продължение".

На място сутринта не се виждаха полицейски патрули.

Преминаването там е възможно само за високопроходими автомобили.

Жълт код за значителни валежи е в сила за 16 области в страната – Бургас, Видин, Враца, Габрово, Кърджали, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора, София-област, Хасково и Ямбол, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология.

Автор Фатме Мустафова

