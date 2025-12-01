Протест срещу кмета Искендер и данъците в Минерални бани

Минерални бани протестират срещу кмета Искендер – иска да вдигне местните данъци с 85% за хората!

Многолюден протест срещу решението на кмета на Минерални бани да увеличи с 85% данъците за хората и с 25% за бизнеса се проведе днес пред общината. Протестът бе организиран от ДПС-НОВО НАЧАЛО.

„Няма да позволим на кмета Искендер безобразията, които смята да направи – да вдигне местните данъци и такси за хората!“, каза народният представител от област Хасково Станислав Анастасов, зам.-председател на ДПС и на ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО.

„Искендер, като ортак на Асен Василев по линия на Недан Хаджиев и ‘Митниците’, където заедно са въртяли контрабандните канали, продължава да краде! Но ние ще бъдем тук, за да защитим хората от безобразията на политици като Искендер и Асен Василев!“, допълни Анастасов.

В протеста се включиха всички местни кметове от община Минерални бани, а днес започна и подписка срещу решението на кмета за драстичното увеличение на местните данъци и такси.

