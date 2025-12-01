Коледен базар 2025 в Белоградчик преобразява празничния дух на града

Белоградчик се готви за едно от най-цветните и очаквани събития през годината – Коледния базар в града. Той ще се проведе от 6 до 31 декември и се организира съвместно от Община Белоградчик и хотел „Скалите“ . За уюта на базара площад „Възраждане“ ще бъде превърнат в светло и празнично място, което ще радва жителите и гостите на града.

Официалното откриване е планирано за 6 декември от 17 ч. Програмата предвижда тържествено запалване на коледните светлини, коледно пожелание към жителите от кмета на общината - Боян Минков и празнично представление на сцена на децата от Детския комплекс. Вечерта ще завърши с концерт на певицата Кали.

През следващите седмици базарът ще предложи богата музикална програма. На 12 декември сцената е за Милена Славова, а на 13 декември – за Торино и Пашата. На 19 декември отново ще има концерт, този път на Цветелина, която ще внесе духа на българската народна музика. Сутринта на 20 декември ще започне с детския конкурс „Малките таланти на Белоградчик“, включващ песни, стихове и танци, а вечерта ще премине в концерт на Рени.

Навръх Бъдни вечер, 24 декември, от 10:30 ч. ще бъде представена програма, посветена на местните традиции. На следващия ден – Коледа – площадът ще посрещне белобрадия старец и Снежанка, които ще зарадват децата с подаръци и снимки в специално изграден фото кът. В този ден за настроението и празничната атмосфера е предвиден и концерт на Mont Music.

На 26 декември базарът ще привлече най-малките с детското събитие „Малки художници“, където децата ще могат да рисуват свои коледни картини. Материалите – боички, листове и престилки – ще бъдат осигурени от организаторите, а най-добрите творби ще бъдат изложени на площада. Същия ден от 13 ч. ще се проведе и арт денят „Рисуване и вино“, в който участниците, под ръководството на професионален художник, ще рисуват зимен пейзаж, докато опитват вино от местна изба.

Празничната програма ще продължи на 27 декември с концерт на Веселин Маринов, а на 28 декември от 10:30 ч. ще се проведе конкурсът „Коледен вкус“, посветен на домашни сладки и вино. На 31 декември по обяд посетителите ще имат възможност да дегустират вината на изба „Магура“, а по-късно – от 23:30 часа – ще започне празничният концерт с народна певица, акордеонист и кавал, който символично ще въведе духа на Новата година.

Коледният базар в Белоградчик обещава месец, изпълнен с музика, традиции, изкуство и празнични емоции за цялото семейство, а площад „Възраждане“ отново ще се превърне в сърцето на коледното настроение в града.

