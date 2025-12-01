Фолклорна танцова школа „Орисия“ ще отпразнува 3 години от създаването си с празничен концерт

Фолклорна танцова школа „Орисия“ организира концерт-спектакъл по повод 3-годишнината от създаването на състава. Концертът е под наслов „Игнажден запява, Коледа благославя“ и ще се проведе на 13 декември 2025 г. от 18.30 ч. в Културен център „Стара Загора“.

Събитието се организира с подкрепата на Община Стара Загора. Организаторите споделят, че смисълът на концерта е да запознаят младото поколение с традициите около Игнажден и Коледа.

Специално участие ще вземат певците Пепи Христозова, Веско Василев и ДЮНХ „Жарава“ под музикалния съпровод на Тончо Тонев, Георги Георгиев, Тройчо Банев, Цветан Минчев, Въльо Колев и Павлин Паунов.

