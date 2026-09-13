Фолклорна танцова школа „Орисия“ ще отпразнува 3 години от създаването си с празничен концерт
Концерт-спектакълът „Игнажден запява, Коледа благославя“ се организира с подкрепата на Община Стара Загора
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Концерт-спектакълът „Игнажден запява, Коледа благославя“ се организира с подкрепата на Община Стара Загора
Те настояват за преразглеждане на заповедта на здравния министър
Търговище. Над 130 танцьори и певци се включиха в двойния концерт по случай 20-годишнината от създаването на балет "Вега" в Търговище. В две поредни в...