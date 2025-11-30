"Левски" не спира да мачка. Сула с обещание за титлата   

"Левски" направи нова дълга крачка към титлата, с нов разгром, този път го отнесе Септември.

"Синята" лавина на Хулио Веласкес разби гостуващия Септември на "Герена" със 7:0 и постигна втори пореден разгром след този над Монтана с 5:1.

Така Левски събра актив от 41 точки и отново поведе с цели осем на втория в класирането ЦСКА 1948, както и с 11 на третия Лудогорец, който е с мач по-малко.

Всичко започна с автогол и червен картон

Резултатът за отбора на Веласкес стана много резултатен през втората част, когато започнаха да мачкат съперника.

Мазир Сула вкара в 52-ата минута с чудесен гол от далечна дистанция. Само две минути по-късно и Евертон Бала бе точен, възползвайки се от пас на Сангаре и не добра намеса на вратаря Янко Георгиев.

В 69-ата минута резултатът стана 4:0, като Марин Петков центрира, Сангаре свали с глава, а Сула преодоля вратаря и вкара за втори път.

Шестият гол бе въпрос на време и дойде само три минути по-късно, когато Марин Петков отне топката от бранител, преодоля Янко Георгиев и вкара на празна врата. В 88-ата минута Макун също се записа сред голмайсторите, вкарвайки седмия гол в мача.

Поражението е четвърто за Септември в последните пет мача и оставя тима на предпоследното 15-о място с 14 точки.

След мача Мазир Сула заяви:

„Беше много трудно през пръвото полувреме. Септември играе добър футбол, имат добри играчи. Опитахме да променим нещо през втората част. Червеният картон също ни помогна. Радостни сме за победата и продължаваме да натискаме“.

„Това е един от най-красивите ми голове в кариерата. Имам добър удар от дистанция. Видях, че Майкон ми дава добра топка, бях свободен и стрелях, получи се добре“, допълни той.

„Трябва да мислим за титлата, защото сме Левски. Знаем, че пътят е дълъг. Трябва да мислим мач за мач. Надяваме се да остане така до края на годината“, завърши футболистът.

