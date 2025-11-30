Ключов трансфер на "Герена"! Завръща ли се звезда на Левски

Левски прави опит да си върне бразилския флангови нападател Уелтон, който в момента е част от японския Гамба Осака.

Бразилецът сам е потърсил шефовете на „сините“ заради евентуално свое завръщане на "Герена", пише gol.bg.

Ръководството на Левски вече е опипало сериозно почвата за евентуален трансфер. Крилото бе продадено на азиатците в началото на 2024 година за над 2 милиона евро.

Уелтън така и не успя да се адаптира в Япония. Тази година пък вероятно е най-лошата за него. През първата половина от нея той не игра заради тежка контузия. Едва в края на май записва първите минути като твърда резерва. Впоследствие играе в 14 мача от Джей лигата, но в нито един от тях не е на терена пълни 90 минути. В началото на октомври получава нова контузия, която и до момента го вади от игра.

За да се стигне до трансфер обаче, сините ще трябва да извадят и пари. Или пък Уелтон да направи така, че да съумее да разтрогне контракта си. Уелтън има договор с Гамба Осака до януари 2027 г. и почти сигурно няма да получи предложение за неговото удължаване.

