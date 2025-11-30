Резерва попари Марсилия и остави ПСЖ на върха

Олимпик Марсилия пропусна чудесна възможност да оглави временното класиране във френската Лига 1, след като направи грешна стъпка в домакинството си на Тулуза. Срещата на "Стад Велодром" завърши при драматично 2:2, а пропуснатите две точки костваха на марсилци първото място, въпреки издънката на лидера Пари Сен Жермен.

Мачът започна лошо за домакините. В 14-ата минута Емерсон откри резултата в полза на Тулуза, шокирайки публиката.

През втората част "Олимпик" успя да направи пълен обрат благодарение на головете на Игор Пайшао и Хьойберг. Изглеждаше, че Марсилия ще запише важна победа, която да ги изпрати на върха в Лига 1.

Но радостта на феновете беше попарена в самия край. В 92-ата минута резервата Сантяго Идалго се възползва от центриране и с глава изравни резултата за крайното 2:2. По този начин Марсилия остана на втора позиция с една точка по-малко от Пари Сен Жермен.

Срещи от 14-ия кръг на футболното първенство на Франция:

Монако - Пари Сен Жермен 1:0

ФК Париж - Оксер 1:1

Олимпик Марсилия - Тулуза 2:2

В неделя:

Страсбург - Брест

Анже - Ланс

Лориен - Ница

Льо Авър - Лил

Олимпик Лион - Нант

От петък:

Мец - Рен 0:1

Начело в класирането е Пари Сен Жермен с 30 точки, следван от Олимпик (Марсилия) с 29, Ланс с 28, Рен 24, Лил и Монако с по 23, Страсбург с 22 и Лион с 21.

