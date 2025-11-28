Съдбовни дни за бъдещето на Слот в Ливърпул

Предстоят съдбовни дни за бъдещето на Арне Слот. Бившият защитник на Ливърпул - Джейми Карагър, алармира, че мениджърът има само една седмица, за да спаси поста си и не може да си позволи ново поражение в следващите няколко дни. Кризата на "Анфийлд" се задълбочава, а столът на нидерландеца изглежда все по-нестабилен.



Само шест месеца след като триумфално вдигна титлата от Висшата лига, Ливърпул се намира в безпрецедентна криза, губейки 9 от последните си 12 мача във всички турнири. Тази шокираща статистика оставя Слот да се бори за бъдещето си в клуба.



Преди неделното гостуване на Уест Хем нидерландският специалист демонстрира увереност и разкри, че все още води "същите разговори" с ръководството на клуба въпреки нарастващите спекулации около неговото име. Легендата на клуба Джейми Карагър е на друго мнение. В своята колонка за "Telegraph" той предупреди, че търпението към Слот е на изчерпване. Според него Ливърпул трябва да вземе поне 7 точки от следващите си три мача, за да може мениджърът да запази поста си.

"Колкото и добра воля да има към мениджъра, футболен клуб Ливърпул не може да поддържа спада в стандартите, на който сме свидетели през последните три месеца", пише Карагър. "Никой не знае по-добре от мен колко много тази реалност ще нарани всички, свързани със стария ми клуб. Ливърпул не уволнява треньори с лека ръка, особено тези, които носят големи успехи".



Предстоящите двубои са решаващи, като всяка грешна стъпка може да направи позицията на Слот "незащитима".

