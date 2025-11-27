Унгария разби България след драматичен обрат

След равенството 2:2 във вторник, България U16 загуби втората си контрола срещу селекцията на Унгария.

Срещата се игра на базата на Унгарския футболен съюз в Телки.

Момчетата на селекционера Светослав Петров отстъпиха с 2:5 след силно първо полувреме и повеждане в резултата.

"Лъвчетата" успяха да открият чрез Мартин Петков, но допуснаха спад в играта си и обрат на полувремето, като инкасираха 4 попадения.

Александър Сираков върна един гол, но в края на двубоя се стигна и до нов такъв за домакините.

Стартов състав на България U16: 12. Умут Бекиров (В), 4. Витомир Тодоров, 5. Мартин Кузманов (К), 8. Николай Неделчев, 10. Кристиан Митрушев, 13. Антоан Добрев, 14. Манол Данчев, 16. Христиан Захариев, 17. Мартин Петков, 19. Васил Киров, 22. Антоан Даскалов

