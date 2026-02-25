Играчите на Барса решиха кой да им е президент

Значителна част от футболистите от първия отбор на Барселона вече са подписали бюлетини в подкрепа на Жоан Лапорта за предстоящите президентски избори в клуба. Това твърди испанският журналист Виктор Наваро.

Според информацията в съблекалнята на каталунците има „абсолютно мнозинство“ в полза на настоящия президент, който се бори за нов мандат. Наваро написа в социалната мрежа X, че няколко играчи на Барселона вече открито са застанали зад кандидатурата на Лапорта.

Новината идва в разгара на напрегната предизборна кампания, в която Лапорта среща сериозна конкуренция. Сред основните му опоненти са Виктор Фонт и Шави Вилажоана, които отправят критики към управлението на настоящото ръководство, нивото на прозрачност и начина, по който се реализират ключови проекти на клуба.

Очаква се президентските избори в Барселона да бъдат изключително оспорвани, като подкрепата на футболистите от първия отбор може да се окаже важен фактор в надпреварата за бъдещето на каталунския гранд

