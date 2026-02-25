Изненада. Защо Веселин Маринов изчезна от България

Популярният певец Веселин Маринов се надява да донесе късмет на Лудогорец в реванша срещу Ференцварош от плейофния кръг в Лига Европа. Маринов пътува с отбора за Будапеща за двубоя утре от 19.45 часа. В първата среща разградчани спечелиха с 2:1.

"Аз съм много голям почитател на Лудогорец и пътувам с отбора за кадем за мача с Ференцварош. Надявам се да бием и аз наистина да се окажа на късмет. Всичко това се случи, защото много обичам футбола", каза Веско Маринов пред репортери на летището в Пловдив, откъдето Лудогорец отпътува за Будапеща.

"Ивайло Чочев е моят любим български футболист. Има огромни качества. Преди него Мартин Камбуров беше човекът, който най-много обичах в българския футбол. За първи път съм на пътуване с Лудогорец", добави той.

Старши треньорът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо и Хендрик Бонман ще дадат пресконференция днес на "Групама Арена" в Будапеща в 17:30 ч. местно време.

