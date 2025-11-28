Одермат взе Супер-Г! Килде се върна на пистата и разплака Шифрин

Швейцарската звезда Марко Одермат спечели първия супергигантски слалом за сезона в американския зимен център Копър Маунтин. Състезанието обаче беше белязано от изключително емоционалното завръщане на норвежеца Александър Омод Килде, който разплака годеницата си Микаела Шифрин, пресичайки финалната линия след близо две години пауза.

Пореден триумф за Марко Одермат

Одермат вече триумфира и в първия гигантски слалом в Зьолден преди Олимпийските игри в Италия през февруари, а сега добави и победа в Супер-Г. Пистата в Колорадо е домакин на състезания от Световната купа за мъже едва за втори път след сезон 1975-1976.

Швейцарецът трябваше да навакса времето в последния участък, за да финишира за 1:07.70 минута и да победи Винсент Крихмайер (Австрия) с минималните 0.08 секунди. Това попречи на Австрия да запише троен подиум, след като Рафаел Хазер остана на 0.13 на третото място, а Щефан Бабински завърши четвърти.

Това беше 47-а победа в Световната купа за Одермат и 16-а в супергигантски слалом. Той за 26-и път се качва на подиума в Супер-Г, което го изравнява на трето място с норвежеца Кьетил Янсруд във вечната ранглиста, след Херман Майер и Аксел Лунд Свиндал. Одермат защитава първото си място в общото класиране и е печелил кристалния глобус в супергигантския слалом през последните три години.

Емоционално завръщане на Александър Омод Килде

Носителят на Световната купа за 2020-а и победител в 21 старта, Александър Омод Килде, беше извън спорта близо 700 дни заради контузии, получени при ужасяващо падане по време на спускане през януари 2024-а.

Килде се завърна в състезанията, като финишира на 1.25 секунда зад Одермат. Всичко това беше твърде много за годеницата му Микаела Шифрин, американска ски звезда, която беше сред публиката и плачеше, докато той пресичаше финалната линия.

33-годишният Килде се класира на 24-о място и получи прегръдка от развълнуваната Шифрин минути след финала. По-късно тя направи снимка на Килде с Одермат, който поздравяваше норвежеца за завръщането му в състезанието.

Генерално класиране и българско участие

В генералното класиране за Световната купа начело е Марко Одермат с 200 точки, пред Атле Лий МакГрат (Норвегия) със 142, Пако Раса (Франция) със 140 и други. Алберт Попов е на 27-а позиция с 37 точки.

