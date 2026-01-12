Ултиматум в Левски. Коя е причината

Левски все още не е представил ново попълнение, след като преговорите с набелязаните играчи продължават. „Сините“ искат да си гарантира подписа на поне двама души, които обаче да им помогнат да постигнат целите си, а не просто да бъдат за бройка. „Нямаме нужда от такива хора“, категорични са на „Герена“.

Липсата на входящи трансфери обаче може да се отрази и на продажбата на футболисти. Треньорът Хулио Веласкес е бил категоричен, че преговорите с кандидатите за негови футболисти трябва да се преустановят, докато не дойдат нови.

Причината е, че не иска да остане без кадри на постовете, на които смята нужда, че е нужно подсилване, пише „Мач Телеграф“. „Сините“ търсят нападател и крило, а след продажбата на Цунами им трябва и още един централен защитник, след като Макун остана без алтернатива.

Иначе за продан се смята, че е Марин Петков. „Сините“ обявиха, че са готови да се разделят с него при подходяща цена, защото вече му е било време да се пробва в отбор от чужбина. През лятото Ракув дойде за него, но от Левски отказаха да го продадат в разгара на участието си в Европа.

Интерес от Металист Харков имаше към Светльо Вуцов, а от турци – към Кристиан Димитров. И двамата обаче на този етап предпочитат да остана на „Герена“.

