Малинин и Чок-Бейтс превърнаха шампионата на САЩ в ледено шоу

Световният шампион Иля Малинин и танцовата двойка Мадисън Чок и Евън Бейтс превърнаха последната вечер на първенството на САЩ по фигурно пързаляне по-скоро в демонстративно шоу, отколкото в оспорвано състезание. Фаворитите за олимпийско злато показаха класа и увереност, с които ясно заявиха амбициите си преди Игрите в Милано и Кортина. За публиката това беше вечер на сигурността, зрелостта и големите имена.

Малинин спечели четвъртата си поредна национална титла без да натиска докрай техническия максимум, като включи едва три четворни скока във волната си програма. С общ сбор от 324.88 точки той удължи серията си без загуба вече повече от две години, признавайки, че умишлено е избрал по-сигурен подход. „Реших да не поемам никакви рискове. Исках да играя на сигурно“, коментира шампионът след изпълнението си, което бе достатъчно убедително, за да остави конкуренцията далеч зад себе си.

В танците на лед Чок и Бейтс спечелиха рекордно седмо поредно злато, след като представиха впечатляваща фламенко интерпретация на „Paint It Black“, вдъхновена от сериала Westworld. Оценката им от 228.87 точки затвърди статута им на безспорни лидери на американския тим за Олимпийските игри, които започват след по-малко от месец. Те отново показаха контрол, артистичност и синхрон, с които трудно могат да бъдат застрашени.

Андрю Торгашев завърши втори при мъжете с 267.62 точки, а Максим Наумов взе бронза, изпреварвайки с по-малко от една десета Джейкъб Санчес в изключително оспорвана битка за третото място. При жените титлата спечели Амбър Глен с 233.55 точки, след като бе най-добра и в кратката, и във волната програма, следвана от Алиша Лю и Изабо Левито. При спортните двойки шампиони станаха Алиса Ефимова и Миша Митрофанов със сбор от 207.71 точки, като и те ясно заявиха готовност за най-голямата сцена.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com