Руски шампион избра България! Егор Рухин започва нов живот в София
22-годишният фигурист, работил с Тутберидзе и Плюшченко, вече тренира при Андрей Лутай и ще носи българския екип
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22-годишният фигурист, работил с Тутберидзе и Плюшченко, вече тренира при Андрей Лутай и ще носи българския екип
Рекорди, сигурна игра и поглед към Олимпиадата
Съобщението е от майка му
Стана ясна причината за смъртоносната драма
Фигуристката Екатерина Александровская скочила от шестия етаж
Международният кънки съюз одобри кандидатурата на София
Другата седмица ще се решава за 2021
Причината е пандемията от коронавирус
Монреал приема най-добрите от 16 до 22 март, България с двама участници
Александра Фейгин е 18-а в кратката програма
Рика Кихира спечели кратната програма на мондиала във Фукуока
Талантливата състезателка става лице на "София - евростолица на спорта"
16-годишната Александра завърши 17-а
Фигуристката влезе във финала на световното първенство
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Александра Фейгин с уникален дебют в Минск
Танцовата ни двойка Маркова - Дазе няма да играе на финала
Александра Фейгин завърши девета в индивидуалното
Американецът е №1 и на финалите във Ванкувър
Рускинята Евгения Медведева спечели златен медал на световното първенство по фигурно пързаляне в Бостън миналата седмица. За волната програмата тя пол...