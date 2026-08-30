Руски шампион избра България! Егор Рухин започва нов живот в София

Българското фигурно пързаляне получи силно и любопитно попълнение. 22-годишният руснак Егор Рухин, шампион на Москва от 2024 година и състезател, минал през школите на Етери Тутберидзе и Евгений Плюшченко, вече ще представя България. Новината беше потвърдена от президента на Българската федерация по кънки Христо Турлаков пред ТАСС, а самият фигурист вече е в София и започна подготовка при Андрей Лутай.

Рухин вече тренира в София

Промяната в спортната принадлежност не е само план за бъдещето - Рухин вече е направил първата реална крачка. Той се намира в София и работи с Андрей Лутай, като предстои да бъде уточнено кога ще се появи официално на състезание под български флаг.

„Да, ще представям България. Тренирам в София при Андрей Лутай. Относно турнирите - все още сме в процес на уточняване“, заяви фигуристът пред Sports.ru.

Минал е през школите на Тутберидзе и Плюшченко

За възрастта си Рухин има впечатляваща биография. В различни периоди от кариерата му с него са работили някои от най-разпознаваемите имена в руското фигурно пързаляне - Етери Тутберидзе, Евгений Плюшченко, Александър Волков и Алексей Василевски.

Още като юноша той показа потенциала си на международно ниво. През 2021 година спечели бронзов медал от юношеската серия Гран при в Гданск, а три години по-късно стана шампион на Москва. Това го постави сред фигуристите, от които се очакваше сериозно развитие в следващите сезони.

Последният сезон не беше неговият

Пътят му обаче не вървеше само нагоре. През сезон 2025/2026 Рухин остана 13-и на първенството на Москва и завърши 11-и в първия етап от Гран при на Русия в Магнитогорск. Тези резултати бяха далеч от най-силните му представяния и в крайна сметка доведоха до промяна в посоката на кариерата му.

След края на работата с Алексей Четверухин руснакът избра София за следващия си професионален ход. Именно тук той ще опита да рестартира кариерата си и да си върне формата, която го изведе до титлата на Москва.

България получава нова конкуренция при мъжете

Идването на Рухин може сериозно да повиши конкуренцията в българското мъжко фигурно пързаляне. До този момент сред водещите имена при мъжете е Александър Златков, а включването на състезател с опит от силната руска школа автоматично вдига вътрешната летва.

При жените България продължава да разчита на Александра Фейгин, която в последните години е основното лице на страната ни на големите международни турнири. Сега федерацията получава още едно име, около което може да се изгради по-силно присъствие и при мъжете.

Дебютът още чака своята дата

Засега остава неясно на кой турнир Рухин ще направи първото си официално участие за България. Самият той потвърди, че календарът му все още се уточнява и че в момента основният фокус е върху подготовката в София при Андрей Лутай.

Следващата стъпка ще бъде обявяването на първото състезание, на което шампионът на Москва от 2024 година ще излезе на леда като представител на България.