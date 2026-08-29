Веласкес каза кой е най-важният мач за Левски

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес даде пресконференция преди утрешния сблъсък с Ботев Пловдив от 7-ия кръг на Първа лига.

Двубоят на "Колежа" е от 19:00 часа и ще бъде ръководен от Тодор Киров.

Освен актуалните теми, свързани с предстоящия мач, испанският специалист коментира и съперниците на "сините" в основната фаза на Лига Европа.

"Настроението в отбора е невероятно, защото това, което направихме до този момент, е изключително позитивно. Очевидно, когато се състезаваш в който и да е мач, влизаш с идеята да спечелиш.

Когато приключи всеки един мач, трябва да поставим нещата в контекста им и да ги анализираме по обективен начин. Отборът отговаря по много позитивен начин във вътрешния шампионат и това, което се случи в предварителните кръгове в Шампионска лига, е нещо, което трябва да сметнем като голям успех.

От тази гледна точка отборът е спокоен и изключително концентриран, защото знае, че върши много добра работа. За нашия клуб в този момент, след толкова години без да играе в групова фаза в някой от европейските турнири, това да бъдем в жребия за Лига Европа е нещо невероятно и нещо, което трябва да оценим.

Тези стъпки са в правилната посока. Това е един отбор, който всяка година трябва да има възможност да играе в предварителните кръгове на евротурнирите. Ако някой не е добре, значи имаме голям проблем", започна Веласкес.

"Изключително хубаво е, че ще играем в Лига Европа, но към момента ми е все тая. Фокусът ми е върху мача с Ботев Пловдив. Точно там е ключът един отбор да израсне. Ако след един жребий, пет часа се фокусираме върху отборите, срещу които ще играем, влизаме в посредственост. Трябва да бъдем мъдри и стабилни. Да знаем, че най-важният мач е утрешният мач. Когато дойдат двубоите в Лига Европа, трябва да бъдем професионалисти и отговорни", продължи той.

"Ботев е отбор, който вкъщи играе доста стабилно. Отбор, който променя начина си на игра и го подобрява от началото на сезона и който със сигурност ще ни направи деня доста труден. Трябва да бъдем способни да покажем тази стабилност, която показахме срещу Спартак Варна. Започва една изключително трудна седмица за нас. В утрешния мач трябва да бъдем изключително концентрирани. Трябва да забравим всичко, което се случи до този момент в Европа", сподели още Веласкес.