Шестима българи с ножове задържани преди АЕК - Левски

Шестима българи са задържани в Гърция за притежание на ножове преди днешния мач между АЕК и Левски. Арестите са направени при проверка на две коли на пунктове за тол такси по магистралите в страната.

“Гръцката полиция извършва щателни проверки на превозни средства, пътуващи към областта Атика, в очакване на футболния сблъсък между АЕК и Левски София от предварителните кръгове на Шампионската лига тази вечер.

В рамките на тези превантивни мерки властите са извършили шест ареста на пунктовете за пътни такси в Афиднес и Елевсина”, се казва в прессъобщение.

Според официална информация от гръцката полиция, при проверка на тол пункта в Афиднес е спрян лек автомобил, в който са пътували четирима български граждани. При претърсването на превозното средство са открити и иззети два сгъваеми ножа.

По същото време на тол пункта в Елевсина е проверен друг лек автомобил с двама български граждани. В него също е намерен и конфискуван нож.

Шестимата българи са отведени в Поддирекцията за борба с организираното спортно насилие към Дирекцията за борба с организираната престъпност. Срещу тях се образува досъдебно производство за нарушения на закона за оръжията и спортното законодателство.