Шестима българи с ножове задържани преди АЕК - Левски
Това става при проверка на коли
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Това става при проверка на коли
Разбойници нападат с ножове, хората от квартала-в страх
Девет души са в критично състояние след масово нападение с ножове
Няма да се слагат металдетектори във всички училища
Пострадала призовава търговския център да засили охраната си
Приятелите му го почетоха в любимото му заведение
Транспортираха обратно ранения в Скопие българин
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Усмивка за началото на деня
Носел ябълки посред нощ на своите комшии
За радост няма пострадали, жената на Йозил също била там
Все повече хора купуват хладни оръжия. Това констатират търговци пред БНТ и отчитат ръст на продажбите и при газовите пистолети. Младежите между 18 и...
17 ножа са задигнати от кланица в Нова Загора, която е собственост на димитровградска фирма, съобщиха от полицията. Апашите проникнали в цеха, срязвай...
Честването на Трифон Зарезан в Благоевградско не се размина без пострадали след употребата на алкохол. Млад мъж, който се почерпил за празника, катаст...
София. Мобилни телефони, устройства за флаш памет, ножове и други забранени за притежание вещи са били иззети от затворниците в София, Варна и Бобов д...
Сливен. 19- годишен младеж бе прободен с нож в центъра на Сливен, съобщиха от полицията. Момчето е открито малко след 21 часа във вторник на бул."Цар...
Стара Загора. Среднощен търкал с ножове си спретнаха двама пияни младежи през уикенда в старозагорския кв. "Трите чучура - юг". В мелето са пострадали...
Трима прободени в страната за денонощие