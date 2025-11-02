Кървава касапница във Великобритания! Страната е в ужас

Великобритания е потресена от ново кърваво нападение. Девет души са с животозастрашаващи прободни рани след масово нападение с ножове във влак в Източна Англия. Разследването вече е поето от антитерористичния отдел, а двама заподозрени са задържани. Полицията говори за „ужасяваща сцена“, а очевидци описват случилото се като „филм на ужасите“.

Паника, кръв и писъци

Инцидентът е станал малко след като влакът, пътуващ от Донкастър за Лондон, е потеглил от гарата в Питърбро. Около 19:39 ч. местно време полицията на Кембриджшир е получила сигнали за нападение с ножове на борда. Влакът е бил спрян в град Хънтингдън, където въоръжени полицаи са арестували двама мъже.

Според свидетел, цитиран от британския вестник „Таймс“, хора са се криели панически в тоалетните, докато други са били стъпквани в хаоса. „Имаше кръв навсякъде“, разказва очевидецът. Вестник „Сън“ цитира друг пътник, според когото „всичко беше като на филм“. „Беше ужасна гледка“, добавя той.

Разследване за тероризъм и първи реакции

Отделът за борба с тероризма пое случая, като се разследват всички възможни мотиви зад нападението. Полицията съобщи, че един от задържаните е бил въоръжен с голям нож и е бил неутрализиран с електрошок, докато се опитвал да избяга. Над 30 полицаи са участвали в операцията на място. Десет души са откарани в болница, като девет от тях са с животозастрашаващи рани.

Британският премиер Киър Стармър заяви в X, че „ужасяващият инцидент“ буди дълбока тревога. „Мислите ми са с всички пострадали, като изказвам огромни благодарности на екипите за спешна помощ за реакцията им. Всички в района трябва да следват указанията на полицията“, написа той.

Шок и страх на Острова

Министърката на вътрешните работи Шабана Махмуд каза, че е „дълбоко натъжена“ от трагедията и призова обществото да избягва прибързани изводи. „На този ранен етап от разследването е важно да се запази спокойствие“, заяви тя.

Но спокойствие няма – кървавият инцидент поставя нови въпроси за сигурността във влаковете и за това доколко Великобритания е подготвена да реагира на подобни атаки. За британците след тази нощ пътуването с влак вече няма да изглежда същото.

