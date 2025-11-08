Погрешно прибраха българин на лондонско летище

Невинен българин прекара 40 часа в британски арест, след като полицията на летище „Станстед“ го обърка с издирван престъпник. Александър от Русе трябвало да се прибере от кратка екскурзия в Лондон, но вместо самолет – получил белезници, разказва Нова телевизия.

Арест на нищо неподозиращ пътник

Всичко започва при стандартна проверка преди полета му за София. „При проверката на бордната карта и паспорта машината започна да мига в червено и ме обградиха четирима-петима униформени. Казаха, че съм нарушил пробацията си, а аз дори не знаех, че имам такава“, разкрива Александър.

Без обяснение мъжът е изведен от гейта, докато самолетът му излита без него. Шокът е пълен – паспортът му е прибран, багажът задържан, а служителите отказват да му позволят дори да се обади у дома. „Стоях 25 часа без храна и без връзка с близките си. Казаха ми, че международни обаждания не се правят. Бях в пълна изолация.“

Обвинен без доказателства

Причината за ареста – объркано име. Британските власти издирвали друг човек със сходни лични данни. „Казаха ми, че трябва да изчакам съдебно решение, за да бъда отведен в затвор. Подозирам, че дори не са погледнали документите ми, а просто са ги прибрали в плика с иззетите вещи“, казва младият мъж.

Приятелят му, който пътувал с него, успява да предупреди семейството едва след като се прибира в България. Междувременно Александър е отведен в съд във Великобритания, където разследващите за пръв път осъзнават, че става дума за грешка. „Попитаха ме за имена и дата на раждане. Моите не съвпадаха – дори една буква беше различна“, спомня си той.

40 часа страх и унижение

След краткото съдебно заседание българинът е преместен в друго районно управление. Там най-сетне правят повторна проверка – и грешката лъсва. „Когато ме регистрираха, се видя, че не си приличаме. Консултираха се няколко души и всички потвърдиха. Едва след като ми взеха отпечатъци, ме освободиха“, казва Александър.

Двудневният кошмар оставя следи. „Имам посттравматичен стрес. Дори когато минавам през летища, се оглеждам дали няма да изскочи униформен. Всичко това можеше да се избегне, ако просто бяха проверили личната ми карта“, споделя той.

Мълчание от посолството

Семейството му се обръща към българското посолство в Лондон, но отговор получава едва след освобождаването му. Министерството на външните работи реагира с формално изявление:

„Посолството на Република България в Лондон е предприело всички необходими действия, за да окаже съдействие в рамките на своята компетентност. Ако се докаже, че спрямо български гражданин са извършени неправомерни действия, ще бъдат предприети всички възможни мерки по дипломатически път.“

Думите обаче не утешават Александър. Той подготвя жалба и настоява за обезщетение. „Не искам пари – искам да няма други като мен. Никой не заслужава да бъде арестуван по грешка и изоставен без защита.“

След скандала

Случаят поставя под въпрос ефективността на системите за граничен контрол във Великобритания и реакцията на българските институции. Докато британската полиция мълчи, един млад мъж от Русе продължава да живее със спомена за унижението, което превърна обикновен полет в нощен кошмар.

