Великобритания удря тесла на чужденци, дошли след 2021 г.

Великобритания се готви да въведе драстични мерки, които ще затегнат достъпа до социални помощи и общински жилища за чужденци – сред тях и много българи и техните семейства, пристигнали на Острова след 2021 г. Правителството обяви, че целта е да сложи край на злоупотребите със социалната система и да постави нови правила за имиграционния статус и социалната подкрепа.

Промени в правилата за статут и помощи

Сред ключовите предложения е удължаването на срока за придобиване на статут за уседналост от 5 на 10 години. Освен това, ако имигрант е получавал социални помощи в рамките на една година, периодът за чакане се удължава с още 5 години, достигайки 15 години. При ползване на помощи за повече от година, срокът може да нарасне до 20 години – същият като този за нелегални мигранти.

Вътрешният министър Шабана Махмуд подчертава, че социалните помощи „не са право, а привилегия, която трябва да бъде заслужена“.

Кого засягат мерките, мотиви и очаквания

Промените са насочени предимно към хора, пристигнали след Брекзит. Българите, които са получили статут преди излизането на Великобритания от ЕС, както и техните роднини, които са се присъединили към тях по споразумението Лондон-Брюксел, няма да бъдат засегнати. Засегнати ще са новодошлите след 1 януари 2021 г. и техните семейства.

Предложенията са част от по-широк пакет мерки за ограничаване на имиграцията и идват на фона на случая с петима осъдени българи за най-голямата кражба на социални помощи в историята на Великобритания на стойност 54 милиона паунда – инцидент, който засили обществен и политически натиск за реформа.

Въпреки че мерките все още са на етап предложение, те се ползват с широка подкрепа както от управляващите, така и от опозицията. Очаква се след дебат в британския парламент до 12 февруари промените да бъдат приети.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com