Лоша новина от Великобритания. Падат помощи за мигранти

Великобритания се готви за радикално затягане на системата за предоставяне на убежище, следвайки примера на Дания. Министърът на вътрешните работи Шабана Махмуд заяви, че реформата ще направи страната по-малко привлекателна за нелегални мигранти и ще ускори депортациите. Според Лондон това ще бъде най-мащабната промяна в последните десетилетия.

Възстановяване на реда по границите

Шабана Махмуд се зарече да „възстанови реда“ в системата за предоставяне на убежище в Обединеното кралство чрез „радикални промени“, вдъхновени от подхода на Дания, предадоха Пи Ей мидия и ДПА. В понеделник Махмуд ще представи редица реформи в тази област пред Камарата на общините, с които Островът ще стане по-малко привлекателен за нелегални мигранти и ще се улеснят процедурите за депортирането им.

Британското вътрешно министерство определя мерките за затягане на контрола върху предоставянето на убежище като най-мащабната подобна реформа в съвременната история. Според ведомството благодарение на промените Великобритания вече няма да е международен аутсайдер в тази сфера.

„Тази страна има белязана от гордост традиция да приема хора, бягащи от опасност, но нашата щедрост привлича нелегални мигранти отвъд Ламанша. Скоростта и мащабът на миграцията оказват огромно напрежение върху общностите“, каза Махмуд. „Следващата седмица ще представя най-радикалните промени в системата ни за предоставяне на убежище за последното поколение. Ще възстановим реда и контрола по нашите граници“, добави вътрешната министърка.

Край на автоматичните помощи

Махмуд възнамерява да отмени законовото задължение за предоставяне на подкрепа на търсещите убежище, въведено през 2005 г. в съответствие със законите на ЕС. Това означава, че за търсещите убежище вече няма да има гарантирани жилищата и седмични помощи.

Лицата, които имат право да работят във Великобритания и могат да се издържат сами, но не го правят, също могат да бъдат лишени от жилища и социални помощи.

Датският модел и временният статут

Министрите са извлекли поуки от строгия подход към предоставянето на убежище, възприет от Дания, която е премахнала стимулите, привличащи хора в страната, и е увеличила депортациите на нелегални мигранти. Висши служители на британското министерство на вътрешните работи по-рано тази година бяха изпратени в Копенхаген, за да се запознаят с датската политика за предоставяне убежище.

Дания намали броя на молбите за убежище до най-ниското равнище за последните 40 години и успешно експулсира 95 % от отхвърлените кандидати за убежище. В същото време тя остава страна по Европейската конвенция за правата на човека.

Този международен договор предизвиква гняв у някои представители на британската десница, които твърдят, че той пречи на усилията на Лондон за депортиране на нелегални мигранти.

