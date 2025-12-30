Заради еврото. Работното време на веригите по празниците

Вече започнаха празниците и втората порция почивни дни около Нова година. Заради прехода от лева към еврото те са повече, след като правителството обяви за неработни и 31 декември, и 2 януари. Естествено хората си задават въпроса как ще работят големите магазини и моловете в София?

Големите вериги

Обектите на Kaufland България у нас няма да работят на 1 януари.

На 31 декември хипермаркетите в големите областни градове ще са с работно време от 07.00 до 19.30 часа. То важи за филиали в София, Пловдив, Варна, Кюстендил, Пазарджик, Петрич, Бургас, Русе и Перник.

В другите населени места хипермаркетите на Kaufland ще затворят в 18.30 часа. Това важи за градовете: Велико Търново, Стара Загора, Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ботевград, Разград, Търговище, Горна Оряховица, Силистра, Добрич, Шумен, Казанлък, Сливен, Ямбол, Асеновград, Димитровград, Кърджали, Хасково, Севлиево, Габрово, Карлово, Дупница, Благоевград, Сандански.

На 2 януари обектите на ритейлъра очакват своите клиенти в стандартното работно време.

От Lidl България обявиха, че магазините им няма да работят на 1 януари. На 31 декември работното време ще е от 07:30 до 17:00 ч.

На 2 януари всички магазини на веригата ще отворят в 10:00 часа и затварят със съответното работно време на всеки от тях.

Очаква се обектите на BILLA у нас да работят на 31 декември до 20:00 ч.

От Фантастико посочиха в официалния си профил във Фейсбук, че магазините им ще са отворени на 31 декември от 7.30 до 19 часа. На 1 януари ще работят от 12 до 20 часа.

Магазини T MARKET също обявиха промени в работното си време по празниците:

31.12.2025 - 08:00 - 20:30

1.1.2026 - 11:00 - 21:00

Моловете в София

Столичният Paradise Center ще почива само на 1 януари. През останалото време ще бъде отворен в интервала:

31.12 - 10:00-20:00

Serdica Center също ще почива на 1 януари и ще е с намалено работно време през останалите празнични дни:

31.12. 10:00 ч. - 18:00 ч.

Подобен е графикът и на The Mall, който няма да работи на 1 януари:

31.12. — 10:00-18:00

Bulgaria Mall няма да почива на 1 януари, когато работното му време е от 12:00 до 21:00 ч., става ясно от публикация на страницата на търговския център във Facebook.

През останалото време графикът е:

31.12 – 10:00 – 18:00 ч.

От Bulgaria Mall обаче уточняват, че отделните обекти могат да имат различно празнично работно време, повече информация за което можете да откриете на официалните им страници.

Park Center Sofia няма да работи на 1 януари, а през останалите празнични дни ще посреща посетители с намалено работно време:

31.12 – 10:00 – 20:00 ч.

