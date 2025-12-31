Си Цзинпин обяви нов курс на Китай за 2026 година

Китай ще прилага по-активни политики през 2026 г., насочени към подкрепа на дългосрочния икономически растеж, като се очаква страната да изпълни целта на Пекин за растеж от около 5 процента още през 2025 г. Това съобщиха китайските държавни медии, цитирайки президента Си Цзинпин, предаде Ройтерс.

Растеж под натиск, но с амбиция за устойчивост

В обръщение по време на новогодишно чаено парти с участието на висши представители на Китайската комунистическа партия, излъчено по държавната телевизия Си Си Ти Ви, Си Цзинпин заяви, че втората по големина икономика в света се очаква да достигне обем от около 140 трилиона юана (20 трилиона долара) през 2025 г. По думите му икономиката ще продължи да се развива „под натиск“, но ще демонстрира „силна устойчивост и жизненост“. Президентът подчерта, че Пекин ще насърчава едновременно качествено подобрение и разумен количествен растеж, като същевременно ще се стреми към социална хармония и стабилност.

Потребление, доходи и държавни пари като двигател

Въпреки че се очаква Китай да постигне целта си за растеж от около 5 процента през 2025 г., темпът се е забавил в края на годината заради слабото потребление на домакинствата, продължаващата дефлация и дълбоката криза в сектора на недвижимите имоти. Посланието на Си затвърждава вече обявените ангажименти на правителството за повишаване на доходите и за подкрепа на потреблението и инвестициите. В този контекст централното правителство е отпуснало 62,5 млрд. юана от приходите от специални държавни облигации на местните власти за финансиране на схема, насочена към стимулиране на вътрешното търсене.

Милиарди за строителство и стратегически проекти

Държавният планов орган на Китай публикува и предварителни инвестиционни планове за 2026 г., които включват два големи строителни проекта с финансиране от около 295 млрд. юана от централния бюджет. Тези проекти са част от по-широката стратегия на Пекин за засилване на инвестициите и поддържане на икономическия растеж в условията на глобална несигурност. Паралелно с това властите поеха ангажимент да стабилизират цените на зърното и да гарантират доставките през 2026 г., което се разглежда като ключов елемент от политиката за социална стабилност.

Защитни мита и натиск върху вноса

Наред с мерките за стимулиране, Китай засилва и защитата на вътрешния си пазар. Страната ще наложи допълнителни мита от 55 процента върху вноса на говеждо месо от някои държави, включително Бразилия и САЩ, когато доставките надхвърлят определени квоти, информира ДПА. Мерките влизат в сила от 1 януари 2026 г. и ще бъдат валидни за период от три години, съобщи китайското министерство на търговията. От 2023 г. насам секторът на говедовъдството в Китай търпи значителни загуби, което е довело до масово клане на разплодни животни за ограничаване на разходите, пише в. „Глоубъл таймс“. По официални данни Китай е внесъл рекордните 2,87 млн. метрични тона говеждо месо през миналата година, а вносът от януари до ноември е намалял с 0,3 процента на годишна база до 2,59 млн. тона.

