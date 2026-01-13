Г-7 тръгва срещу Китай за редкоземните елементи

Финансовите министри на страните от Г-7 и техни партньори проведоха снощи ключова среща във Вашингтон, на която обсъдиха конкретни мерки за намаляване на зависимостта от Китай в доставките на редкоземни елементи. Разговорите са били фокусирани върху определяне на минимални цени за търговия с критични суровини, както и върху изграждането на алтернативни вериги за доставки чрез нови международни партньорства, съобщи Ройтерс.

Широк фронт срещу зависимостта от Пекин

В срещата участваха финансовите министри на държавите от Г-7 – САЩ, Япония, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Канада, както и представители на Австралия, Мексико, Южна Корея и Индия. Към разговорите се присъединиха и търговският представител на САЩ Джеймисън Гриън, представители на Американската експортно-импортна банка и на JPMorgan Chase.

Без общо изявление, но с ясен сигнал

Въпреки значимостта на срещата, участниците не публикуваха съвместно комюнике. Финансовото министерство на САЩ обаче съобщи, че министър Скот Бесънт е настоял да бъдат обсъдени решения за осигуряване и диверсифициране на веригите за доставки на критични минерали, особено редкоземните елементи. Той е изразил оптимизъм, че страните ще вървят към „предпазливо намаляване на риска, а не към пълно откъсване“ от Китай.

Минимални цени и нови правила

Японският финансов министър Сацуки Катаяма заяви, че има широко съгласие за необходимостта от бързо намаляване на зависимостта от Китай. Тя очерта краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки, включително създаване на пазари, основани на стандарти за труд и права на човека, публична финансова подкрепа, данъчни и финансови стимули, търговски и митнически инструменти, както и определяне на минимални цени за критичните суровини. „Подчертах важността на ангажимента към тези мерки“, заяви Катаяма.

Китайската доминация и стратегическият риск

Страните, участвали в срещата, заедно с Европейски съюз, представляват около 60% от световното търсене на критични минерали. Въпреки това Китай доминира във веригата за доставки, като рафинира между 47 и 87% от медта, лития, кобалта, графита и редкоземните елементи, показват данни на Международна агенция за енергията. Тези суровини са ключови за отбранителните технологии, полупроводниците, възобновяемата енергия и батериите.

Европейски натиск за по-бързи действия

Германският финансов министър Ларс Клингбайл заяви, че дискусиите са засегнали и евентуалното въвеждане на минимална цена за редкоземните елементи, както и партньорства за увеличаване на доставките, но подчерта, че преговорите тепърва започват. Той посочи, че темата ще бъде централна по време на френското председателство на Г-7 и настоя Европа да действа по-бързо сама. „Нито оплакванията, нито самосъжалението ни помагат – трябва да станем активни“, каза Клингбайл и подчерта нуждата от повече общоевропейско финансиране и ускоряване на рециклирането.

Рециклиране и нови съюзи

Южнокорейският финансов министър Ку Юн-чол акцентира върху укрепването на глобалните вериги за създаване на стойност и значението на рециклирането на критични минерали за устойчиви доставки. Той призова за продължаване на корпоративно ориентираното сътрудничество, докато Канада и Австралия са поискали от Южна Корея задълбочено технологично партньорство – още един знак, че Западът подготвя дългосрочен стратегически отговор на китайската доминация.

