Стармър яде халюциногенни гъби в Китай. Какво се случи?

Един любопитен детайл от посещението на британския премиер Киър Стармър прикова вниманието на журналистите от Острова.

Стармър и придружаващата го делегация обядвали в ресторант в Пекин, който е известен с гъбени ястия, които могат да предизвикат халюцинации, пише Telegraph.

Според вестника, ресторантът Yi Zuo Yi Wang бил резервиран изцяло от делегацията от около 140 души.

Те си поръчали няколко специалитета, включително jianshouqing – гъбено ястие, което може да има психоактивен ефект.

Това очевидно е хитов ресторант, който в западняците обичат да ходят от години.

The Telegraph посочва, че същото ястие с халюциногенни гъби е било поръчвано в този ресторант и от бившата министърка на финансите на САЩ Джанет Йелън – през 2023 г.

Тогава гъбите така й се усладили, че поръчала няколко порции наведнъж.

Какъв и бил ефектът върху британците не се посочва точно, но след като обядвали те започнали масово да си правят снимки и да се поздравяват за китайската Нова година. Стармър дори благодарил на персонала на китайски.

Премиерът по-късно отбеляза, че ресторантът му е препоръчан от британския посланик в Китай, Питър Уилсън.

