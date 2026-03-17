За Тръмп ще е огромна чест да превземе тази страна

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви този понеделник, че ще бъде „огромна чест“ за него „да превземе Куба“ на фона на напрежението между двете страни.



"Да превзема Куба би било огромна чест. Да я превзема под някаква форма. Тя ще бъде или освободена, или завладяна. Бих могъл да правя каквото си поискам с нея“, каза Тръмп пред репортери в Овалния кабинет.

Американският лидер отново повтори, че администрацията му поддържа разговори с властите в Хавана и описа островната държава като „една закъсала нация“.

"Нямат пари, нямат петрол, нямат нищо. Имат хубава земя, имат красиви пейзажи. Това е един красив остров“, каза още републиканецът и добави, че има приятели от Куба, които „са направили милиони в Съединените щати“.

В последните седмици обитателят на Белия дом не спира да заплашва, че ще превземе острова или „приятелски“, или със сила, и подчерта, че кубинското правителство ще падне „много скоро“, защото страната е в разпад заради липсата на гориво.

