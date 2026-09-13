За Тръмп ще е огромна чест да превземе тази страна
Какво заяви американският президент
Следете всички новини, анализи и коментари за Превзема. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Какво заяви американският президент
Контролът падна върху още едно селище
В отговор на любознателен зрител
След като оцеля в "Завръщането", номинираният за "Оскар" Леонардо ди Каприо се готви да тества уменията в научна експедиция в Монголия. Aктьорът "си к...