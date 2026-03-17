Китай и САЩ в интензивни контакти! Отлага ли се визитата на Тръмп?

Китай потвърди, че води активна комуникация със САЩ по ключови въпроси, включително планираното посещение на президента Доналд Тръмп в Пекин, което обаче вече е под въпрос. Говорителят на китайското външно министерство Лин Цзян заяви, че двете страни обсъждат времето на визитата на фона на променящата се международна обстановка.

Самият Тръмп обяви, че предлага отлагане на посещението, първоначално насрочено за периода между края на март и началото на април, като мотив посочи войната и растящото напрежение в Близкия изток.

От Пекин обаче подчертаха, че американската страна е дала яснота - визитата няма връзка с кризата около Ормузкия проток. Това уточнение идва след коментар на Тръмп пред „Файненшъл таймс“, че би искал да знае дали Китай ще съдейства за гарантиране на сигурността на ключовия морски маршрут преди да отпътува.

Впоследствие американски търговски представител също направи крачка назад, като заяви, че евентуалното отлагане на визитата няма да бъде обвързано с ролята на Китай в Ормуз.

Разминаванията в публичните сигнали показват нарастващото напрежение и чувствителността около глобалната сигурност, като дори дипломатически срещи на най-високо ниво вече се влияят пряко от военните конфликти и рисковете за енергийните доставки.

