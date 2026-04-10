Свят

Напрежението около Тайван се изостря! Ключови думи на Си Цзинпин

Лидерът призова за „общо бъдеще“, докато Тайпе настоява за край на заплахите

Напрежението около Тайван се изостря! Ключови думи на Си Цзинпин
Снимка: АП
10 апр 26 | 10:52
Иван Ангелов

Китайският президент Си Цзинпин отправи предупредително послание за бъдещето на отношенията с Тайван, подчертавайки, че „то е в ръцете на китайците“. Изявлението беше направено по време на среща в Пекин с Чен Ли-вун, лидер на основната опозиционна партия в Тайван „Гоминдан“, на фона на нарастващо военно напрежение в региона. Китай засилва присъствието си около острова, а политическите сигнали стават все по-категорични. Срещата бе представена като опит за диалог, но тонът остава твърд.

Си подчерта, че хората от двете страни на Тайванския проток са „китайски сънародници“ и трябва да търсят мир и сътрудничество. „Днешният свят не е изцяло мирен, а мирът е ценност“, заяви той, като акцентира върху необходимостта от стабилност и развитие.

От своя страна Чен Ли-вун определи визитата си като „мисия за мир“, целяща да намали напрежението. Тя изрази надежда, че протокът няма да се превърне в зона на конфликт и предупреди срещу външна намеса. „Тайван не трябва да бъде шахматна дъска, върху която външни сили да местят фигурите“, каза тя.

Въпреки тези послания, Пекин продължава да отказва диалог с настоящия президент на Тайван Уилям Лай, когото определя като „сепаратист“. От Тайпе настояват Китай да прекрати военния натиск и заплахите.

Чен призова за създаване на устойчиви механизми за диалог и сътрудничество между двете страни, но реалната ситуация остава напрегната. Комбинацията от дипломатически послания и засилена военна активност показва, че рискът от ескалация в Тайванския проток остава сериозен.

Автор Иван Ангелов

Още по тема Китай
Още от Свят
