Напрежението около Тайван се изостря! Ключови думи на Си Цзинпин

Китайският президент Си Цзинпин отправи предупредително послание за бъдещето на отношенията с Тайван, подчертавайки, че „то е в ръцете на китайците“. Изявлението беше направено по време на среща в Пекин с Чен Ли-вун, лидер на основната опозиционна партия в Тайван „Гоминдан“, на фона на нарастващо военно напрежение в региона. Китай засилва присъствието си около острова, а политическите сигнали стават все по-категорични. Срещата бе представена като опит за диалог, но тонът остава твърд.

Си подчерта, че хората от двете страни на Тайванския проток са „китайски сънародници“ и трябва да търсят мир и сътрудничество. „Днешният свят не е изцяло мирен, а мирът е ценност“, заяви той, като акцентира върху необходимостта от стабилност и развитие.

От своя страна Чен Ли-вун определи визитата си като „мисия за мир“, целяща да намали напрежението. Тя изрази надежда, че протокът няма да се превърне в зона на конфликт и предупреди срещу външна намеса. „Тайван не трябва да бъде шахматна дъска, върху която външни сили да местят фигурите“, каза тя.

Въпреки тези послания, Пекин продължава да отказва диалог с настоящия президент на Тайван Уилям Лай, когото определя като „сепаратист“. От Тайпе настояват Китай да прекрати военния натиск и заплахите.

Чен призова за създаване на устойчиви механизми за диалог и сътрудничество между двете страни, но реалната ситуация остава напрегната. Комбинацията от дипломатически послания и засилена военна активност показва, че рискът от ескалация в Тайванския проток остава сериозен.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com