Си Цзинпин отправи гореща заплаха към Тръмп. Какво става?
Пекин е предупредил, че няма да приеме нова американска оръжейна сделка преди срещата във Вашингтон
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Пекин е предупредил, че няма да приеме нова американска оръжейна сделка преди срещата във Вашингтон
Отменят полети, чакат го в Китай
Очаква се стихията да достигне континенталната част на страната, след като премине през северната част на Тайван
Хиляди се евакуират заради свлачища и наводнения
Военен самолет се разби, двама пилоти загинаха
Американският президент заяви пред Фокс нюз, че не иска война с Китай
Пекин предупреди Вашингтон, че Тайван може да се превърне в искрата на нов глобален конфликт
Тя е едно от най-важните политически събития на последните години
Китай и Русия, като координират напълно позициите си и се подкрепят взаимно на международната сцена
Лидерът призова за „общо бъдеще“, докато Тайпе настоява за край на заплахите
Източна Азия е сред регионите с най-ниска раждаемост в света
Изяавление на Държавния департамент
Япония остава ангажирана към Китай, въпреки Тайванското напрежение
Желязната лейди вбеси Пекин, но вече е с рекорден рейтинг в Япония
През април Тръмп каза, че Си му се е обадил, но не уточни кога е било обаждането
Няма данни за щети или жертви
В peгиoнa ca cитyиpaни и дpyги cвeтoвни пpoизвoдитeли в oблacттa
Към момента не се съобщава за нанесени щети
Китайската армия "е принудена да действа, за да се бори със сепаратизма и да наложи обединение"
Пекин смята демократично самоуправляващия се остров Тайван за своя територия