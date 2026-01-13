В тази страна се раждат най-малко бебета

Тайван е изпреварил Южна Корея и вече отчита най-ниската раждаемост в света, сочат най-новите правителствени данни. По информация на Организацията на обединените нации около две трети от населението на планетата живее в региони, където общият коефициент на плодовитост — броят деца, които се очаква да роди една жена — е под прага от 2,1, необходим за естествено възпроизводство на населението. Сред основните причини са увеличената продължителност на живота, растящите разходи за живот и променящите се нагласи към семейството, които карат младите поколения да отлагат или напълно да се отказват от деца.

Източна Азия е сред регионите с най-ниска раждаемост в света. Тази тенденция, съчетана с бързото застаряване на населението, поставя под напрежение пенсионните системи и заплашва да забави икономическия растеж на някои от най-големите икономики в света. По данни на Министерство на вътрешните работи на Тайван, публикувани в петък, раждаемостта в Тайван е достигнала 4,62 раждания на 1000 души.

Официалният общ коефициент на плодовитост за 2025 г. все още не е обявен, но според месечните данни от миналата година той вероятно е около 0,72. Ако това се потвърди, Тайван ще заеме първото място в света по най-ниска плодовитост — рекорд, който досега държеше Южна Корея с идентичен показател през 2023 г.

Броят на новородените в Тайван намалява за десета поредна година. През последната отчетна година са се родили 107 812 деца — с 20% по-малко спрямо 2024 г. и най-ниското ниво, откакто министерството води статистика. В същото време делът на хората на 65 и повече години вече достига 20% от населението от около 23 милиона души. Това класифицира Тайван като „суперзастаряващо общество“ по стандартите на ООН — категория, в която попадат още Япония и Южна Корея. Южна Корея достигна този праг в края на 2024 г., макар че през последната година отчете леко покачване на плодовитостта до 0,75 деца на жена, основно заради увеличен брой раждания сред жени в 30-те си години.

От Националният съвет за развитие на Тайван посочват, че отлагането на първия брак води и до по-късно първо раждане, което съкращава репродуктивния период. Според институцията това намалява както възможността, така и желанието за деца поради физиологични ограничения, което прави възстановяването на раждаемостта изключително трудно, пише glasnews.bg.

В опит да обърне тенденцията, тайванското правителство одобри през миналата година нов пакет от стимули, включително еднократна помощ от 100 000 тайвански долара (около 3200 щатски долара) за всяко дете. Въпреки това, на фона на високите цени на жилищата и стагниращите доходи, остава неясно дали мерките ще имат реален ефект. Подобни политики в Япония и Южна Корея, финансирани с многократно по-големи средства през годините, досега постигат ограничен успех.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com