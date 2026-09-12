В тази страна се раждат най-малко бебета
Източна Азия е сред регионите с най-ниска раждаемост в света
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Източна Азия е сред регионите с най-ниска раждаемост в света
Падна на 11-то място
Отборът е превърна в първия действащ шампион, който губи пет последователни мача
Антирекорд в историята на тима
Жертвите са били колеги на извършителя
Страната ни държи първото място по отхвърлени кандидати за новата европейска прокуратура
Близо 24% от направените тестове са положителни
Шампионите паднаха с 0:6 от Еспаньол в Барселона, Ференцварош и ЦСКА (Москва) направиха 0:0
„Барселона" разби „Хетафе" с 6:0, но за Лионел Меси щастието не беше пълно. Звездата продължава да постъпва егоистично и да настоява да бие дузпите,...