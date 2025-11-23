Ливърпул удари антирекорд за 60 години
Ливърпул загуби с 0-3 от Нотингам Форест в мача от 12-ия кръг на Английската Висша лига и така поста антирекорд за последните 60 години в ангрлийското първенство.
Това пише Opta Sport.
Ливърпул претърпя две поредни загуби (с разлика от три или повече допуснати гола) в английското първенство за първи път от 1965 г. насам. Тогава отборът беше воден от Бил Шенкли.
В мача от 11-ия кръг на Висшата лига отборът на Арне Слот загуби със същия резултат като гост на Манчестър Сити.
В момента Ливърпул с 18 точки е на 11-о място в класирането на най-високата дивизия на английското първенство.
