Ливърпул удари антирекорд за 60 години

Ливърпул загуби с 0-3 от Нотингам Форест в мача от 12-ия кръг на Английската Висша лига и така поста антирекорд за последните 60 години в ангрлийското първенство.

Това пише Opta Sport.

Ливърпул претърпя две поредни загуби (с разлика от три или повече допуснати гола) в английското първенство за първи път от 1965 г. насам. Тогава отборът беше воден от Бил Шенкли.

В мача от 11-ия кръг на Висшата лига отборът на Арне Слот загуби със същия резултат като гост на Манчестър Сити.

В момента Ливърпул с 18 точки е на 11-о място в класирането на най-високата дивизия на английското първенство.

