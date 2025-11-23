Виляреал продължава маршa към върха с четвърта поредна победа в Ла Лига

Виляреал постигна важна домакинска победа с 2:1 над Майорка в двубой от 13-ия кръг на Ла Лига и вече е само на две точки зад лидерите Барселона и Реал Мадрид. „Жълтата подводница“ записа четвъртия си пореден успех в първенството и продължава впечатляващата серия под новото си ръководство.

Домакините започнаха ударно и още в шестата минута Жерар Морено откри резултата след отлично разиграване в наказателното поле. В следващата атака обаче Саму Коща върна Майорка в мача с бързо изравняване, а през останалата част от първото полувреме положенията пред двете врати бяха ограничени.

След почивката темпото се вдигна, а Виляреал пренесе играта в половината на съперника. Домакините на три пъти имаха претенции за дузпа, като веднъж първоначално отсъден наказателен удар беше отменен след намеса на ВАР.

Решаващият момент дойде в 83-ата минута. Резервата Танитолува Олувасеи реагира най-бързо при отбита топка в наказателното поле и с точен удар преодоля вратаря Лукас Бергстрьом, който дотогава беше един от най-силните играчи за Майорка.

С успеха Виляреал се изкачи на трето място с 29 точки и остава плътно в битката за върха. Майорка е 16-и с 12 точки и продължава да търси стабилност в играта си.

Първенство на Испания по футбол, срещи от 13-ия кръг в Ла Лига:

Осасуна - Реал Сосиедад - 1:3

Алавес - Селта - 0:1

Барселона - Атлетик Билбао - 4:0

Виляреал - Майорка - 2:1

По-късно днес:

Овиедо - Райо Валекано

Бетис - Жирона

Хетафе - Атлетико Мадрид

Елче - Реал Мадрид

В понеделник:

Еспаньол - Севиля

От петък:

Валенсия - Леванте - 1:0

Временно класиране:

Барселона води пред Реал Мадрид във временното класиране с по-добра голова разлика, като и двата тима са с по 31 точки, следвани от Виляреал с 29, Атлетико Мадрид с 25, Бетис с 20 и други.

