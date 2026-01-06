Румънец счупи трансферния рекорд на американски футболен отбор

Американският клуб от Вашингтон Ди Си Юнайтед привлече румънския нападател Луис Мунтяну от ЧФР Клуж за 10 млн. долара, което е рекордна сума за изходящ трансфер за отбора, който се състезава в МЛС. Сделката е най-скъпата в историята на клуба от американската столица и е ясен сигнал за амбициите му след слабия минал сезон.

23-годишният Мунтяну подписа договор до сезон 2028/29 с опция за удължаване за още една година и ще заеме място в списъка с футболисти извън ограниченията за тавана на заплатите, заедно с друго ново попълнение – нападателят Тай Барибо, привлечен миналия месец от Филаделфия Юниън.

„Луис е динамичен, млад нападател, чиито способности да завършва атаките и да разнообразява играта в атака го правят отлично допълнение към настоящата ни атакуваща група“, заяви д-р Еркут Согут, управляващ директор на футболните операции на клуба. „Неговото движение без топката, неуморното му темпо и способността му да създава пространство и инстинктивното завършване в последната третина добавят ново измерение към нашата атака. Очакваме от него много голове“, допълни той.

Мунтяну има впечатляваща статистика с 53 гола и 20 асистенции в 149 професионални мача за ЧФР Клуж и Фарул Констанца. Румънският нападател спечели „Златната обувка“ на Суперлига Румъния и намери място в отбора на сезона през кампанията 2024/25, което допълнително засили интереса към него.

„Изключително съм развълнуван да се присъединя към Ди Си Юнайтед. Вашингтон е невероятен град и този ход означава много за мен. МЛС е ново и амбициозно предизвикателство и съм напълно ангажиран да дам всичко от себе си, за да помогна на този клуб да успее през следващия сезон“, заяви румънският футболист.

Очаква се Мунтяну и Барибо, който вкара 16 гола през миналата година, да преобразят атаката на отбора от американската столица, който беше най-слабо резултатният в лигата през миналия сезон със само 30 отбелязани попадения. Новият сезон в МЛС за Ди Си Юнайтед започва на 21 февруари с домакинство срещу Филаделфия.

