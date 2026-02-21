Винисиус - вечната неразбрана жертва

Очакваният с голям интерес мач между Бенфика и Реал Мадрид от плейофите на Шампионската лига няма да бъде запомнен по футболни причини.

За съжаление, фокусът при победата на Реал с 1:0 беше изместен заради расисткия скандал, заформил се около автора на единственото попадение Винисиус Жуниор.

Винисиус отбеляза великолепен гол в началото на второто полувреме, но веднага след това разправиите засенчиха всичко футболно.

Бразилецът отпразнува гола с танц около флагчето за корнера точно пред привърженици на Бенфика, а публиката го счете за провокация и хвърли предмети по футболиста.

Реферът Франсоа Летексие дори му показа жълт картон за празнуването.

Футболистите на Бенфика бяха раздразнени от Винисиус и ветеранът в защитата на домакините Николас Отаменди му потърси сметка. А младият аржентинец Джанлука Престиани покри устата си със своята фланелка и каза нещо на Вини.

Каквато и да беше репликата, тя разгневи всички в лагера на Реал и най-вече самия Винисиус и другата голяма звезда Килиан Мбапе.

В този момент Летексие направи жеста с кръстосаните ръце, за да оповести, че е била докладвана проява на расизъм.

Играта беше спряна и на терена настъпи хаос.

Човек от щаба на Реал Мадрид беше изгонен с червен картон, а Винисиус влезе в разговор с треньора на съперника Жозе Моуриньо и впоследствие седна на пейката.

Макар че Винисиус Жуниор има славата на провокатор, този път остана впечатлението, че той не е направил нещо кой знае какво, за да изнерви до такава степен противниковите футболисти и фенове.

Поредният расистки скандал с обиди срещу него обаче е налице.

След мача Жозе Моуриньо имаше доста какво да каже по темата и намери вина във Винисиус, като уточни, че Престиани отрича да е проявявал расизъм.

"Когато отбележиш такъв гол, трябва да празнуваш по уважителен начин", заяви наставникът, който неведнъж през кариерата си е вбесявал противниците с невъздържано празнуване.

Жозе намекна и че бразилецът има вина за расистките обиди, които редовно търпи на домашната сцена в Испания.

"Казах на Винисиус, че като вкараш такъв гол, просто празнуваш. А като повдигна темата за расизъм му казах, че най-голямата личност в историята на този клуб е чернокож човек. С Винисиус нещо не е както трябва, защото му се случва на всеки стадион. Където и да играе Винисиус, нещо се случва, винаги", бяха думите на Моуриньо.

