Тежък инцидент в Милано-Кортина: Носилка изнесе звездата Мелвил Айвс от пистата

Световният шампион по ски свободен стил Финли Мелвил Айвс беше изнесен на носилка след зловещо падане по време на квалификациите в дисциплината халфпайп на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина.

19-годишният талант от Нова Зеландия изгуби контрол при второто си спускане, което доведе до незабавна намеса на медицинските екипи. Публиката остана в пълно мълчание в продължение на няколко напрегнати минути, докато лекарите стабилизираха състезателя на пистата.

От щаба на Нова Зеландия потвърдиха, че Айвс е получил „сериозно нараняване“, но е в съзнание и състоянието му е стабилно. „Всичко е под контрол. Говорихме с майка му, която е неотлъчно до него в болницата“, се казва в официалното изявление. В момента младият шампион преминава през подробни медицински изследвания.

Само преди месец 19-годишният скиор спечели златото на X-Games, а през 2025 г. покори световния връх още при първия си опит. Той беше считан за един от големите фаворити за олимпийското злато в Италия.

Финалите в дисциплината ще се проведат тази вечер, но без участието на голямата звезда на Нова Зеландия. Основни претенденти за медалите остават американците Алекс Ферейра и Ник Гьопър, както и канадецът Брендън Макай.

