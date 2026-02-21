Бивша на Роналдо отказала пари срещу скандални пикантерии за звездата

Бившата приятелка на Кристиано Роналдо - Джема Аткинсън, направи любопитно признание за времето след раздялата си с португалската суперзвезда. Британската актриса разкри, че е получила сериозни финансови предложения, за да говори негативно за футболиста, но е отказала.

"Когато се разделихме, ми предложиха много пари, за да говоря лошо за него, а аз отказах, защото нямах нищо лошо да кажа за него", споделя Аткинсън.

Думите ѝ бързо предизвикаха реакции сред феновете на Роналдо и отново върнаха името му в светските хроники, наред със спортните му успехи.

Докато личният му живот отново е във фокуса на вниманието, Роналдо продължава да бъде водеща фигура на терена. Нападателят на Ал Насър вече има 962 официални гола в кариерата си и се доближава до символичната граница от 1000 попадения.

Въпреки възрастта си, португалецът поддържа високо ниво на физическа форма и остава ключов играч за отбора си, като продължава да бележи редовно.

В личен план Роналдо е във връзка с Джорджина Родригес, с която живее от години. Двамата са предприели и важни стъпки за бъдещето си, включително подписване на споразумение, което да защити финансовите интереси и на двамата.

Сред клаузите се откроява и известното имение в Ла Финка край Мадрид - един от най-луксозните райони в испанската столица.

И на терена, и извън него Кристиано Роналдо остава в центъра на вниманието - с рекордите си, с личния си живот и с всяка нова история, която излиза наяве около името му.

